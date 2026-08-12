Video Yaşam Tokat'ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü | Video
Tokat'ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü | Video

Tokat'ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü | Video

12 Ağustos 2026 14:19

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Yangın, Sivas-Turhal kara yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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