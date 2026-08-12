Video Yaşam Hırsızlardan biri terleyip kaskını çıkarınca yakalandılar! Evden altın ve para çalan hırsızlar kamerada
Hırsızlardan biri terleyip kaskını çıkarınca yakalandılar! Evden altın ve para çalan hırsızlar kamerada

Hırsızlardan biri terleyip kaskını çıkarınca yakalandılar! Evden altın ve para çalan hırsızlar kamerada

12 Ağustos 2026 11:03

Adana'da yüzlerini kaskla gizleyen Orhan Öztürk (30) ve M.U.K. (17), levyeyle kapısını kırıp girdikleri evdeki çelik kasadan 100 çeyrek altın ile 600 bin TL'yi çaldı. Bu sırada terlediği için kaskını çıkaran M.U.K.’nin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

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Olay, 24 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. İ.Ü.'ye ait evin önüne motosikletle gelen, kasklı şüpheliler Orhan Öztürk ile M.U.K., kapıyı baltayla kırıp içeri girmeye çalıştı. Baltayla kapının kilidini kıramayan şüpheliler, bu kez, levye kullanıp kapıyı açarak eve girdi. Evde buldukları anahtarla çelik kasayı açan şüpheliler, kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin TL'yı alıp kaçtı. Şüphelilerin eve giriş anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ev sahibinin hırsızlık ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyen ekipler, olay sırasında M.U.K.'nin kaskını çıkardığını belirledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresleri belirlenen M.U.K. ile Orhan Öztürk, operasyonla gözaltına alındı. Orhan Öztürk'ün, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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