Büyükçekmece'de göktaşı düşme anı kamerada!
11 Ağustos 2026 11:06
İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
Olay saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken araç kamerası tarafından göktaşının düşme anı kaydedildi. Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaşanan anlarda kamera kayıtlarında gökyüzündeki parlak cismi yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Büyükçekmece'de göktaşı düşme anı kamerada! 11.08.2026 | 11:02
00:27
Bursa’da trafo aniden patladı! Korkunç yangın kamerada | Video 11.08.2026 | 10:34
01:22
02:10
01:07
Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu | Video 11.08.2026 | 09:45
02:20
00:57
Ardahan'da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü | Video 11.08.2026 | 09:17
00:21
00:23
00:47
Alevlere teslim olan minibüste patlamalar yaşandı | Video 11.08.2026 | 08:35
00:25
00:44
Araçlarla çarpışan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri yaralandı 10.08.2026 | 17:35
04:49
00:44
00:35
03:28
Bakırköy'de kafeden alevler yükseldi! | Video 10.08.2026 | 15:26
03:13
Maltepe’de park halindeki elektrikli araç alevlere teslim oldu! | Video 10.08.2026 | 14:27
00:19
01:17