Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu | Video 11 Ağustos 2026 09:51 Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan 26 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, dün Kumcağız Sahili'nde denize giren İbrahim Çağlayan (26), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde ve kıyı şeridinde yürüttüğü arama tarama çalışmaları sonucunda bugün Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, pazar günü farklı sahillerde denize giren üç kişi de boğularak hayatını kaybetmişti.