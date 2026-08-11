Ardahan'da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü | Video
11 Ağustos 2026 09:21
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kısa sürede yağan dolu, dağları beyaza bürürken ortaya adeta kış manzaralarını aratmayan görüntüler çıktı.
Ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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