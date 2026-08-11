Alevlere teslim olan minibüste patlamalar yaşandı | Video
11 Ağustos 2026 08:38
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan ve patlamaların yaşandığı minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:42
Kırıkkale'de jandarmadan operasyon: 3 tutuklama | Video 11.08.2026 | 11:32
01:07
Siirt'te park halindeki otomobil alev aldı! | Video 11.08.2026 | 11:30
01:00
00:12
Büyükçekmece'de göktaşı düşme anı kamerada! 11.08.2026 | 11:02
00:27
Bursa’da trafo aniden patladı! Korkunç yangın kamerada | Video 11.08.2026 | 10:34
01:22
02:10
01:07
Denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu | Video 11.08.2026 | 09:45
02:20
00:57
Ardahan'da dolu yağışı sonrası dağlar beyaza büründü | Video 11.08.2026 | 09:17
00:21
00:23
00:47
Alevlere teslim olan minibüste patlamalar yaşandı | Video 11.08.2026 | 08:35
00:25
00:44
Araçlarla çarpışan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri yaralandı 10.08.2026 | 17:35
04:49
00:44
00:35
03:28
Bakırköy'de kafeden alevler yükseldi! | Video 10.08.2026 | 15:26