Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 05 Ağustos 2026 14:43 KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda arızalandığı için şoförünün kenara çektiği İETT otobüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 BLN 100 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 3 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobildeki yolcu Gökhan Gaş (35), Nazlı Cesur (28) ve otomobilin sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Otomobilin, İETT otobüsüne arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. İETT otobüsünün durduğu ve otomobilin hızla gelip otobüse çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.