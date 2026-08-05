Gaziantep'te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı | Video

05 Ağustos 2026 09:49

Gaziantep'te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptığı ve banka hesaplarında 57 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 17 şüpheli özel hareket destekli operasyonla yakalandı.