Kırşehir merkezli 7 ilde sahte araç kiralama sitesi operasyonu: 5 gözaltı | Video
04 Ağustos 2026 15:23
Kırşehir polisi tarafından 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "sahte araç kiralama sitesi" operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.
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