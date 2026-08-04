Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün tehlikeli şovu kask kamerasında | Video
04 Ağustos 2026 12:18
Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsünün, akan trafikte iki elini birden bırakarak ilerlediği tehlikeli anlar başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.
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