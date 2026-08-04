Eskişehir'de motosiklet sürücüsünün tehlikeli şovu kask kamerasında | Video 04 Ağustos 2026 12:18 Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsünün, akan trafikte iki elini birden bırakarak ilerlediği tehlikeli anlar başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 BRS 901 plakalı motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken iki elini de gidondan bırakarak tehlikeli bir şekilde ilerlemeye başladı. Hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayan sürücünün o anları, arkasından gelen başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhtemel bir faciaya davetiye çıkardığı tehlikeli yolculuk görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.