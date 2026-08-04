Video Yaşam Yarı çıplak önüne atladığı motosikletliyi düşürdü: Beyoğlu'nun ortasında duba ve sopalarla meydan dayağı yedi! | Video
Yarı çıplak önüne atladığı motosikletliyi düşürdü: Beyoğlu'nun ortasında duba ve sopalarla meydan dayağı yedi! | Video

Yarı çıplak önüne atladığı motosikletliyi düşürdü: Beyoğlu'nun ortasında duba ve sopalarla meydan dayağı yedi! | Video

04 Ağustos 2026 10:45

Beyoğlu’nda yarı çıplak halde yola çıkan Ahmet K. (30), seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan Ahmet K., otomobilin üzerinde çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedildi. Can havliyle kaçan Ahmet K., otomobilde hasar meydana gelmesi sonucu sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

DUBA SOPA VE TEKMEYLE DAYAK ATTILAR

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.'nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.'ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

DARBEDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.'nin 34 TKJ 92 plakalı otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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