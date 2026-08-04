Video Yaşam Eskişehir'de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video
Eskişehir'de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video

Eskişehir'de seyir halindeki araç alev aldı: 1 yaralı | Video

04 Ağustos 2026 08:24

Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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