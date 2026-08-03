Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler! | Video
03 Ağustos 2026 13:41
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifte, suça karışmamış örgüt üyeleri ile yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen kişilere yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor.
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