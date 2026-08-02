Video Yaşam Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı
Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı

02 Ağustos 2026 23:18

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

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