Video Yaşam Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi
Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi

Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi

02 Ağustos 2026 22:37

Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

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