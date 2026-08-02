Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi
02 Ağustos 2026 22:37
Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
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