Video Yaşam Aileler arasında hayvan otlatma kavgası çıktı: Tartıştığı kişilerin üzerine traktörü sürdü! | Video
Aileler arasında hayvan otlatma kavgası çıktı: Tartıştığı kişilerin üzerine traktörü sürdü! | Video

Aileler arasında hayvan otlatma kavgası çıktı: Tartıştığı kişilerin üzerine traktörü sürdü! | Video

02 Ağustos 2026 09:26

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve traktörlü kavgada bir köy korucusu ağır yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olaya karışanlardan biri kullandığı traktörü tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Yaşanan arbede sırasında traktörden düştüğü öğrenilen köy korucusu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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