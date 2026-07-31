Video Yaşam 'İcra gelecek' diyerek aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyeleri yakalandı | Video
'İcra gelecek' diyerek aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyeleri yakalandı | Video

'İcra gelecek' diyerek aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyeleri yakalandı | Video

31 Temmuz 2026 15:05

İstanbul'da 'İcra gelecek', 'Sigorta borcunuzu ödeyin' diyerek aradıkları kişileri korkutup dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Şebeke üyelerinin günlük 25 bin doları kripto paraya çevirdiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvurarak şikâyet dilekçesi veren M.B. banka hesabını kullanması için bir arkadaşına verdiğini, bir süre sonra hesaba yüklü miktarda paraların geldiğini öğrenince şikâyetçi olduğunu söyledi.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Fatih bölgesinde tespit ettiği eve baskın yaptı. Baskınlarda aralarında şebeke lideri Uğur D.(48)'in de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin içinde bankamatiklerden para çekenlerin, parayı taşıyan kuryelerin ve bu paraları kripto hesabına aktaran bir kişinin bulunduğu öğrenildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bankalara gelen paraları bankamatiklerden çektikleri, daha sonra gelen talimat üzerine kuryelere teslim ettikleri öğrenildi. Kuryelerin paraları Fatih bölgesinde içinde sadece bir para sayma makinesi bulunan iş yerindeki Orhan D.(47) adlı şüpheliye götürdükleri belirtildi. Orhan D.'nin gelen paraları bir döviz bürosu yardımıyla kriptoya çevirdiği tespit edildi. Orhan D.'nin ortalama günlük 25 bin dolar parayı kripto hesaplarına aktardığı belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan aralarında çete lideri Uğur D., yardımcıları A.G., ve M.G.'nin bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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