Video Yaşam Tır sürücüsü, metrelerce fren yapsa da 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazayı önleyemedi | Video
Tır sürücüsü, metrelerce fren yapsa da 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazayı önleyemedi | Video

Tır sürücüsü, metrelerce fren yapsa da 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazayı önleyemedi | Video

31 Temmuz 2026 09:47

Hatay’da tırla çarpışan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün metrelerce fren yaptığı ve otomobilin şarampole devrildiği anlar kameraya yansıdı.

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Kaza; Gaziantep - Hatay karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen H.P. idaresindeki otomobil, sağ şeritteki tırla çarpışarak şarampole uçtu. Feci kazada; tır sürücüsünün metrelerce fren yaptığı ve otomobilin şarampole uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada; otomobil sürücüsü ve araçta bulunan M.Ö, S.Ö, E.Ö. ve Ö.Ö.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar. Sürücü H.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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