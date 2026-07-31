Tır sürücüsü, metrelerce fren yapsa da 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazayı önleyemedi | Video
31 Temmuz 2026 09:47
Hatay’da tırla çarpışan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsünün metrelerce fren yaptığı ve otomobilin şarampole devrildiği anlar kameraya yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar. Sürücü H.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
00:08
01:30
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı | Video 31.07.2026 | 08:19
03:25
Samsun'da ambulans ile tır çarpıştı: 6 yaralı | Video 31.07.2026 | 08:19
02:15
02:06
Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu 30.07.2026 | 22:31
03:15
Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı 30.07.2026 | 21:31
01:46
Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil bariyerden bariyere savruldu: 2 yaralı 30.07.2026 | 18:43
02:31
Gülistan Doku davasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi! 30.07.2026 | 18:28
00:18
01:23
Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 30.07.2026 | 16:40
00:30
Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video 30.07.2026 | 15:54
01:35
Kahta'da işçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 30.07.2026 | 15:50
01:17
00:14
Muğla'da alevlerin arasından kurtardığı keçiyi sırtında taşıdı | Video 30.07.2026 | 14:51
01:36
01:15
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza | Video 30.07.2026 | 14:01
00:19
Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.07.2026 | 13:44
00:45
Demir korkuluklara sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı | Video 30.07.2026 | 13:36