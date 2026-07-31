Refakatçi gibi geldi, motosiklet çaldı: "Eve dönmek için çaldım" dedi | Video
31 Temmuz 2026 10:19
Adana'da hastaneye refakatçi gibi gelen şüpheli, park halindeki motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldı. Aynı zanlının 3 gün sonra ikinci bir motosikleti de aynı yöntemle çaldığı belirlenirken, iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanan şüpheli, "Eve dönmek için çaldım. Motosikletleri de koyduğum yeri hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.
Her iki hırsızlık olayı da anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgusunda B.A., "Eve dönmek için çaldım. Motosikletleri de koyduğum yeri hatırlamıyorum" dediği iddia edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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