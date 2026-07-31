Refakatçi gibi geldi, motosiklet çaldı: "Eve dönmek için çaldım" dedi | Video

31 Temmuz 2026 10:19

Adana'da hastaneye refakatçi gibi gelen şüpheli, park halindeki motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldı. Aynı zanlının 3 gün sonra ikinci bir motosikleti de aynı yöntemle çaldığı belirlenirken, iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanan şüpheli, "Eve dönmek için çaldım. Motosikletleri de koyduğum yeri hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.