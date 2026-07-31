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Ankara’da şantajcı

Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı | Video

31 Temmuz 2026 08:51

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çetenin; internetten iletişim kurdukları mağdur erkekleri sevgili olma vaadiyle otel veya evlere davet ettiği, şüpheli kadınların mağdurlarla sözleştikleri adrese başka erkeklerle birlikte giderek şantaj yaptığı, mağdurların cep telefonu ve paralarının gasp edildiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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