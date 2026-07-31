Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı | Video

31 Temmuz 2026 08:51

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine ve otel odalarına çağırıp gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.