Video Yaşam Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı
Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

Freni patlayan şeftali yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi: 6 yaralı

30 Temmuz 2026 21:34

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde freni boşalan şeftali yüklü kamyon, önünde seyreden otomobilin üzerine devrilip sürüklendi. Kazada 6 kişi yaralandı.

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