EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

03 Temmuz 2026 12:23

Son dakika haberi: Emekli zammı hesaplaması 2026 için belirlenecek oran ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına yönelik 6 aylık toplam enflasyon belli oldu. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?