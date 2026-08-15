Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video
15 Ağustos 2026 08:45
Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 2 genç ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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