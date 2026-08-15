Video Yaşam Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video
Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video

Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video

15 Ağustos 2026 08:45

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti, 2 genç ise ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. (19) ile yolcu Y.U. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 09:15
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 15.08.2026 | 09:26
Gaziantep’te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 15.08.2026 | 08:46
Edirne’de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video 04:11
Edirne'de kaza sonrası bir kişinin parmağı koptu, ekipler kopan parmağı bulmak için seferber oldu | Video 15.08.2026 | 08:38
Kırıkkale’de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video 01:15
Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti! | Video 15.08.2026 | 08:37
Diyarbakır’da tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 2 tutuklama | Video 00:17
Diyarbakır’da "tefecilik" ve "nitelikli yağma" operasyonunda 2 tutuklama | Video 15.08.2026 | 08:35
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 02:20
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada 14.08.2026 | 21:26
Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı! 00:09
Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı! 14.08.2026 | 19:42
Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video 00:28
Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video 14.08.2026 | 16:49
Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video 00:31
Virajı alamayan otomobil dükkana böyle daldı | Video 14.08.2026 | 15:41
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 01:58
Otomobil yangını diğer araçlara sıçradı: 4 araç küle döndü | Video 14.08.2026 | 14:28
Beyoğlu’nda markete silahlı saldırı kamerada | Video 03:24
Beyoğlu'nda markete silahlı saldırı kamerada | Video 14.08.2026 | 14:11
Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video 01:13
Sosyal medyadaki kripto tuzağına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama | Video 14.08.2026 | 13:34
Babaannesine selam verdi, kabusu yaşadı: Amcası tarafından böyle darbedildi! | Video 03:49
Babaannesine selam verdi, kabusu yaşadı: Amcası tarafından böyle darbedildi! | Video 14.08.2026 | 12:23
Fatih’te yol verme kavgası: Otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı! O anlar kamerada | Video 01:32
Fatih'te yol verme kavgası: Otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı! O anlar kamerada | Video 14.08.2026 | 12:19
Giresun’da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video 03:29
Giresun'da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video 14.08.2026 | 11:41
Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04:10
Vize dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.08.2026 | 11:25
SON DAKİKA… Giresun’deki sel felaketinde anne ile 2 kızı can vermişti! Facia böyle gelmiş: Görüntüler korkunç! | Video 03:51
SON DAKİKA… Giresun’deki sel felaketinde anne ile 2 kızı can vermişti! Facia böyle gelmiş: Görüntüler korkunç! | Video 14.08.2026 | 10:35
Diyarbakır’da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video 00:35
Diyarbakır'da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video 14.08.2026 | 10:34
Alanya’da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 02:46
Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 14.08.2026 | 09:02
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:59
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.08.2026 | 08:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA