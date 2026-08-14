Video Yaşam Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video
Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video

Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video

14 Ağustos 2026 09:08

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi ile Paşaköy Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazözle yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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