Alanya'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video
14 Ağustos 2026 09:08
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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