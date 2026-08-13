Video Yaşam Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını... | Video
Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını... | Video

Takıntılı eski sevgili Nilda Müge'yi hayattan koparmıştı: Korkunç detay ortaya çıktı! Meğer o cani genç kızın mezarını... | Video

13 Ağustos 2026 16:46

İstanbul Şişli'de takıntı yaptığı eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i (25) öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geç kızın mezarının yakınında Ayazağa'da ormanlık alan içinde yakalanmıştı. Şüpheli Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 hafta boyunca ormanlık alanda kek yiyip su içerek hayatta kalan şüphelinin ağaçların arasında yarı baygın bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Cinayet polisini yanında görünce bugün gelmeseydiniz kesin canıma kıyacaktım dediği öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde; Motosikletle mügeyi takip ettim. Öldürmeyecektim. Alkollüydüm sorasında ateş ettim. Kendimi öldürmek istedim ama silah tutukluk yaptı dediği öğrenildi.

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Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

MEZARI GÖRÜNCE CİNAYET POLİSİNE HABER ETTİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri şüpheliyi defalarca yakalama noktasına geldi. Ancak beklenmeyen hamleler yapan katil 7 gün gün boyunca izini kaybettirmeyi başardı. Dün öğlen saatlerinde öldürülen ablasının mezarına giden Seda Şahin mezar toprağında oynama ve sulanmış olduğunu etrafta çiçekler olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Cinayet Ekipleri hemen katili sezdi. Kısa sürede bölge abluka altına alındı. Genç kızın mezarını mesken tutan katil zanlısı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Şüpheli emniyette verdiği ilk beyanında; "Müge ile cezaevi izninde tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. Beni aldattığını öğrendim. İlişkimiz bu yüzden bitti. Başka erkeklerle görüştüğünü gördüm. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım. Başaramayınca tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Ormanlık alanda polis tarafından yakalandım." Dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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