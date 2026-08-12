Rezaleti utanmadan böyle anlattı! 'Bu ülkenin çocuklarını hedef alacağız' | Video
12 Ağustos 2026 17:03
“Türkiye’nin ilk trans kız grubu” olarak kendilerini tanımlayan Chakma’nın sosyal medya paylaşımları gündem oldu. “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” sözleri tepki çekti. İşte skandalın detayları...
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