Mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe verdi! Gözaltına alınan şahsın o anları kameraya yansıdı
12 Ağustos 2026 15:39
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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