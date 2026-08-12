Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video

12 Ağustos 2026 15:27

Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Gelen bilgilere göre; uçağın pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.