Video Yaşam Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video
Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video

Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video

12 Ağustos 2026 15:27

Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Gelen bilgilere göre; uçağın pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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