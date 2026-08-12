Son dakika: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! | Video
12 Ağustos 2026 15:27
Yalova'da F-16 askeri eğitim uçağı düştü. Gelen bilgilere göre; uçağın pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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