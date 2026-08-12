Televizyona ceza ve fatura dijital platformlara sınırsız imtiyaz | Video

12 Ağustos 2026 12:06

Yerli televizyon kanalları ve dijital platformlar arasındaki eşitsizlik dikkat çekiyor. Dijital platformlara adeta sınırsız imtiyaz tanınıyor. Türkiye'de kazandıklarını yurt dışına aktaran platformlara karşı yerli medya 4 kat daha fazla lisans payı ödüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.