Esenler'de feci kaza: Tır dereye devrildi, sürücü yaralandı! | Video
12 Ağustos 2026 08:37
Esenler'de seyir halinde ilerleyen tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada tır şoförü yaralandı.
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