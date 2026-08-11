Televizyonlarda yeni dönem başlıyor: Türksat 3A uydusundaki yayınlar 16 Ağustos'ta yeni uydulara geçecek! | Video
11 Ağustos 2026 14:26
TÜRKSAT, 2008’den bu yana hizmet veren Türksat 3A’daki televizyon ve radyo yayınlarını 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yüksek kapasiteli uydulara aktaracak. TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, konuya ilişkin A Haber'e konuştu.
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