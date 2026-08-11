Kırıkkale'de jandarmadan operasyon: 3 tutuklama | Video
11 Ağustos 2026 11:35
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Merkez ilçede gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise İ.U'nun (37) Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yeri ile N.U'nun (63) Gürler Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Aramalarda içi tütün doldurulmuş 44 bin 420 makaron ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda da "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç. (24) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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