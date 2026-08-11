Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın! Alevler dron ile görüntülendi | Video 11 Ağustos 2026 10:39 Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, fabrikada çıkan yangın ve ekiplerin müdahale çalışmaları dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin, yangına 34 araç ve 80 personelle müdahalesi sürerken fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi.