Video Yaşam Fatih'te Iraklı iş adamı silahlı saldırıda ölmüştü: Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Fatih'te Iraklı iş adamı silahlı saldırıda ölmüştü: Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

Fatih'te Iraklı iş adamı silahlı saldırıda ölmüştü: Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

11 Ağustos 2026 09:01

İstanbul Fatih’te 45 yaşındaki Iraklı esnaf Şorş Jafer T.’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olayda silah kullanan şüpheli ile birlikte 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından tutuklandı. Şüphelilerin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada Aydın’ın Didim ilçesinde yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden gelen mesajla yurt dışından talimat aldıkları öğrenildi. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı.

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Fatih Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında, Iraklı Şorş Jafer.T. silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Iraklı iş adamı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AYDIN DİDİM'DE YAKALANDILAR

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına kaçış planı yaptıkları belirlendi. 7 Ağustos Cuma günü ekipler tarafından düzenlenen operasyonla B.T. (16), Y.G. (17), Z.K. (20) ve A.A. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.T. ve Y.G. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Z.K. ve A.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda cinayeti koordine ettiği değerlendirilen kişinin A.A. olduğu, B.T.'nin olay sırasında silahla ateş ettiği, Y.G.'nin ise B.T.'nin yanında bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Z.K.'nin ise olayın ardından şüphelilerin yurt dışına kaçış planına yardımcı olduğu ve zanlılara kalmaları için ev tuttuğu öğrenildi.

TALİMATI SOSYAL MEDYA MESAJINDAN ALMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğince yapılan soruşturma kapsamında Şüphelilerin, cinayet talimatını sosyal medya üzerinden aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde ise kendilerine bir miktar para, yurt dışına çıkma ve yurt dışında iş imkanı vaat edildiğini söyledikleri öğrenildi.

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