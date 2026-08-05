SON DAKİKA: Küçükçekmece'de korkunç kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video
05 Ağustos 2026 08:28
Son dakika haberi: Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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