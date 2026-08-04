Video Yaşam Gaziantep'te 8 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
Gaziantep'te 8 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

Gaziantep'te 8 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

04 Ağustos 2026 13:47

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde 3 araç ve 3 ikamette arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda araç ve ikametlerde zulalanmış halde 8 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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