Eski eşi ve oğlunu aracıyla ezmişti! Gerekçeli karar açıklandı | Video 04 Ağustos 2026 11:42 İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille çarpıp yaralayan Hamit Göksel Yılmaz'a (45) verilen 20,5 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanık Yılmaz'a Ekiz yönünden eylemini aracın hızı, ağırlığı dikkate alınarak öldürmeye elverişli olduğu, taraflar arasında husumet iddiasının bulunması nedeniyle kastının öldürme suçuna temas ettiği; oğlu K.Y. yönünden ise herhangi bir husumetinin bulunmaması nedeniyle ise 'Olası kasıtla yaralama' suçunu işlediği yönünden cezanın verildiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştı. Hatice Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hatice Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Hamit Göksel Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE'

İddianamede ifadesine yer verilen K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi.

'ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR'

Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" dediği öğrenildi.

Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediği bilgisine yer verildi. İddianame Menemen 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama aşamasında, olay anının Mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

8 Temmuz'daki karar duruşmasında, mahkeme heyeti Sanık Yılmaz'ı suçu işleyiş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanıktaki kastın ağırlığı nazara alınarak, eski eşi olan katılan Hatice Ekiz'e karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği sabit görüldüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eylemi teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle bu cezasını da 18 yıl hapse düşürdü. Bunun dışında iyi hal indirimi uygulamadı. Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'Çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan indirimsiz 2,5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Öte yandan, davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Yılmaz ile boşandığı eşi Ekiz arasında savcılık ve mahkemelere yansıyan 'hakaret' 'tehdit' 'yaralama' dosyaları bulunduğuna dikkat çekildi. Kararda, Yılmaz'ın, izlenen görüntü içeriklerinde karşı yöne girmek suretiyle hızı oldukça yüksek bir şekilde bilerek ve isteyerek Ekiz ve oğluna çarptığı, yaklaşık 3-4 saniye durduktan sonra yoluna devam ettiği belirtildi. Sanık Yılmaz'ın direksiyon eğitmeni olduğu, yaşı, mesleği, görüntüler ve savunma ile beyanlar dikkate alınarak sanığın taksirli suç olduğu, kastının bulunmadığına yönelik savunmalarına mahkemece itibar edilmediği kaydedildi. Hamit Göksel Yılmaz'ın kastının yaralama mı yoksa öldürme suçuna mı vücut verdiği konusunda yapılan değerlendirmede ise suça konu aracın görüntü içeriklerindeki hızı, ağırlığı, yine Ekiz ve oğlunun yere düşmesinden yaklaşık 3-4 saniye sonra aracıyla devam etmesi, bir gün sonra ifadesinin alınabilmiş olmasına dikkat çekildi. Gerekçeli kararda ayrıca, "Taraflar arasındaki husumet iddiasının UYAP kayıtlarıyla doğrulanış olması, çarpma neticesinde sürekli organ kaybına neden olması ve sanığın eski eşi ve öz oğlu yaralanmasına rağmen olay yerinden ayrılması dikkate alınarak sanık Yılmaz'ın Ekiz'e yönelik kastının öldürme suçuna temas ettiği mahkememizce kabul edilmiş" denildi. Kararda Yılmaz'ın oğluyla aralarında herhangi bir husumetinin olmadığı, doğrudan kastı bulunmadığı buna karşın suçunun 'Olası kasıtla yaralama' olarak kabul edildiği belirtildi.