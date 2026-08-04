Kayseri’de bıçaklı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli karakola teslim oldu | Video
04 Ağustos 2026 08:30
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden yaralanırken, olayın şüphelisi bıçağı da bırakarak kaçmıştı. Şüpheli şahıs bir süre sonra karakola giderek teslim olurken, kavganın asker eğlencesinde çıktığı ve şüphelinin de bacağından yaralandığı öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.Y.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor.
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