Seyir halindeki araç alev aldı! Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video
03 Ağustos 2026 10:17
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Karaburun yönünden Akçakoca yönüne giden otomobil, Edilli mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını, yol kenarına çekerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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