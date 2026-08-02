Video Yaşam Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı
Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı

02 Ağustos 2026 22:31

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yarandı.

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