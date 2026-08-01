Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu | Video
01 Ağustos 2026 17:10
Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
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