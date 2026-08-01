Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu | Video

01 Ağustos 2026 17:10

Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.