Isparta’da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı | Video
01 Ağustos 2026 13:40
Isparta’da park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada 2 genç yaralanırken, otomobilde büyük hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
"DOĞALGAZ PATLADI SANDI HERKES AMA ARABA PATLAMIŞ"
Olayın görgü tanıklarından Rumeysa Arıkan, park halindeki otomobilin içerisinde 3 kişinin olduğunu, bunlardan birinin dışarı çıktığını ve çakmak kullandığı esnada patlama yaşandığını ileri sürdü. Arıkan, "Çakmak alevlenince araba patlamış. Ben o sırada evde yatakta uzanıyordum. Bir anda patlama oldu herkes cama çıktı. Doğalgaz patladı sandı herkes ama araba patlamış. 3 çocuk vardı araçta biri sanırım kaçtı. Biri de geldi çakmakları başka yere attı. Polis onu da buldu. Birisinin kolu birisinin de saçı yanmış. Yaralıları ambulans hastaneye götürdü" dedi.
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