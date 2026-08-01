Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video
01 Ağustos 2026 09:27
Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetiminde otoyol üzerinde yola saçılacak ve dökülecek şekilde yük taşıyan tır ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Jandarma personelinin dikkatiyle tırın fark edildiği anlar kask kamerasına yansırken tır sürücüsüne ceza uygulandı.
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