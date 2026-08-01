Video Yaşam Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video
Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video

Otoyolda tehlikeli yük taşıyan tır jandarmanın dikkatinden kaçmadı: O anlar kamerada | Video

01 Ağustos 2026 09:27

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetiminde otoyol üzerinde yola saçılacak ve dökülecek şekilde yük taşıyan tır ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Jandarma personelinin dikkatiyle tırın fark edildiği anlar kask kamerasına yansırken tır sürücüsüne ceza uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından O-53 Otoyolu'nda sabit trafik denetimi ve dron ile havadan destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında yola saçılacak ve dökülecek şekilde aşırı yükleme yaparak trafiğe çıkan tır sürücüsü jandarma personelinin dikkatinden kaçmadı. Tırın jandarma personeli tarafından fark edildiği anlar kask kamerasına yansırken tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.
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