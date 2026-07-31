7 bin 950 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı | Video

31 Temmuz 2026 14:53

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ele geçen 7 bin 950 adet sentetik ecza hap ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.