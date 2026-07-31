Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı | Video
31 Temmuz 2026 10:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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