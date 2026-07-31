Video Yaşam Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı | Video
Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı | Video

Dereye uçan araçta mahsur kalan sürücüyü, ekipler kurtardı | Video

31 Temmuz 2026 10:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada araçta mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Kaza saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi ile Kozluca yolu arasında meydana geldi. Fatih H. (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü yoğun çaba sonucu kurtardı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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