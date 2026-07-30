Balıkesir'de bir orman yangını daha! Sındırgı'da da orman yangını başladı | Video
30 Temmuz 2026 14:12
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 24 saattir devam eden orman yangını ile mücadele sürerken, bir yangın haberi de Sındırgı ilçesinden geldi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
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