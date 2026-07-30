Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 30 Temmuz 2026 11:21 Bartın'ın Bakraçboz köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakraçboz köyünde, Ş.K.'ye ait 2 katlı ahşap evde, dün saat 20.00 sıralarında, ev halkı dışarıdayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.