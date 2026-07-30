Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı | Video 30 Temmuz 2026 09:19 Hatay’da ahırdan kaçarak firar eden angusun vatandaşlara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Firari angus, birkaç araca zarar verdikten sonra sahibi tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir ahırdan angus firar etti. Kısa sürede mahalleyi birbirine katan angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan angusun mahalleyi turladığı ve vatandaşları korkuttuğu anlar kameraya yansıdı. Angustan, vatandaşlar kaçarak kurtulurken birkaç araç zarar gördü. Angus, bir süre sonra sahibi tarafından yakalandı.Kaçan angusun mahallede korkuya neden olduğunu ifade eden Mehmet Dönmez, "Dün akşam dedemlerde yemek yiyorduk, bir baktık can havliyle kaçanlar vardı. Sonra öküzün kaçtığını öğrendik, bizde aşırı korktuk. Arkadan da atla sahibi kovalıyordu. Bizde hemen evlere kaçtık, birkaç araca zarar verdi. Bize vursaydı kötü olurdu, çok korktuk. Allah korudu ve kaçabildik" dedi.