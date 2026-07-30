Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı | Video
30 Temmuz 2026 09:19
Hatay’da ahırdan kaçarak firar eden angusun vatandaşlara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Firari angus, birkaç araca zarar verdikten sonra sahibi tarafından yakalandı.
Kaçan angusun mahallede korkuya neden olduğunu ifade eden Mehmet Dönmez, "Dün akşam dedemlerde yemek yiyorduk, bir baktık can havliyle kaçanlar vardı. Sonra öküzün kaçtığını öğrendik, bizde aşırı korktuk. Arkadan da atla sahibi kovalıyordu. Bizde hemen evlere kaçtık, birkaç araca zarar verdi. Bize vursaydı kötü olurdu, çok korktuk. Allah korudu ve kaçabildik" dedi.
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