Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın | Video
29 Temmuz 2026 13:23
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki katı atık ve bertaraf tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Ayvacık Bilaller köyü yakınlarındaki katı atık ve bertaraf tesisinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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