Voleybol oynarken tanışmışlardı... Genç çift düğünlerinde de voleybol oynadı | Video
29 Temmuz 2026 11:34
Rize'de voleybol oynarken tanışan çift, düğünlerinde de salona file kurarak voleybol oynadı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde arkadaş gruplarıyla sürekli voleybol maçı yapan Aslı ve Eray Ayartepe, bu esnada birbirleriyle tanıştı. Arkadaşlığı ilerleyen çift evlenme kararı aldı. Ardeşen ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen çiftin düğün töreninde salona voleybol filesi gerildi. Karşılıklı voleybol oynayan çift, bu şekilde tanıştıkları güne atıfta bulunmuş oldu. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
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